سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ورود سامانه بارشی به کشور، امروز در بیشتر مناطق کشور شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براسا این پیش بینی امروز در بخشهایی از آذربایجانهای شرقی و غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، بوشهر، فارس، غرب کرمان، شمال هرمزگان، شمال استانهای قزوین و البرز و تهران شاهد بارش باران و برف خواهند بود.
در استانهای جنوبی وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ و در مناطق کوهستانی کولاک برف پیشبینی میشود.
هشدار سطح نارنجی امروز برای غرب و جنوب آذربایجان غربی، نیمه غرب کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال غرب فارس صادر شده است.
این وضعیت تا یکشنبه در بیشتر مناطق کشور ادامه دارد و دوشنبه بهجز نیمه جنوبی فارس و غرب هرمزگان، در سایر مناطق کشور پایدارتر خواهد شد.
سهشنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور رخ میدهد و در دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید انتظار میرود.
خلیج فارس تا دوشنبه و دریای عمان و خزر تا سهشنبه مواج خواهند بود.