\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f9 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0650 \u063a\u0631\u0628 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0645\u0633\u06cc\u062d \u062f\u0631\u062e\u0634\u0646\u062f\u0647\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f:\n