سردار حاج طیّب خیراللهی از نمادهای غیرت لشکر عاشورا در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

حاج طیّب، از مردان غیور لشکر عاشورا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این رزمنده دلاور با قبول مسئول تدارکات لشکر عاشورا در طول هشت سال جنگ تحمیلی نقش پررنگ در پشتیبانی این لشکر همیشه پیروز برعهده داشت.

با تشکیل لشکر عاشورا، آقا مهدی باکری به خاطر مدیریتی که حاج طیب داشته است در نامه‌ای او را به عنوان مسئول تدارکات لشکر عاشورا معرفی می‌کند و وی نیز تا پایان جنگ تحمیلی این مسئولیت را عهده دار بوده است.

به خاطر کسالتی که حاج طیب خیراللهی داشت، جمعی از فرمانده هان لشکر عاشورا در دوران دفاع مقدس، با حضور در منزل این سردار رشید جویای احوال یاور آقا مهدی باکری شدند.

مسئول کانون پیشکسوتان سپاه مراغه در این دیدار گفت: حاج طیب خیراللهی، نماد شجاعت، غیرت و ایثار شهرستان مراغه است.

رحیم بیدار وند افزود: خدمات این یار دلسوز شهید مهدی باکری در دوران دفاع مقدس فراموشن شدنی نیست.

وی با بیان اینکه در طول دوران دفاع مقدس بیش از ۲۳ هزار رزمنده در جبهه حضور داشته‌اند افزود: حاج طیب بیشتر از همه در کنار آقا مهدی باکری و فرماندهان لشکر عاشورا بوده است.

حاج طیب خیراللهی در همه عملیات دوران دفاع مقدس از عملیات خیبر گرفته تا والفجر هشت به عنوان مسئول تدارکات لشکر عاشورا ایفای نقش کرده است.

این رزمنده شجاع و دلسوز در جمع رزمندگان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان به حاج طیّب شهرت دارد.