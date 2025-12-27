پخش زنده
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران هشدار داد که ادامه وضع فعلی با تخصیص ندادن ارز به نهادههای کشاورزی بهویژه سم و کود در پنج ماه گذشته، امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی حسینی یزدی، ، بزرگترین چالش حال حاضر بخش کشاورزی را «تحریمهای داخلی» وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دانست که مانع ورود بهموقع نهادههای مورد نیاز شده است.
وی اعلام کرد که با وجود نیاز ارزی بسیار اندک سم و کود (زیر ۳۰۰ میلیون دلار) در مقایسه با نهادههای دامی (حدود ۷ میلیارد دلار)، هیچ ارزی به این بخش اختصاص نیافته است.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران همچنین سیاست سهمیهبندی آفتکشها را تصمیمی «اشتباه و فاقد پشتوانه کارشناسی» دانست که مستقیماً بر عملکرد بیش از چهار میلیون کشاورز تأثیر منفی گذاشته است.
حسینی یزدی افزود:در حالی که در دیماه ۱۴۰۴ هستیم و فصل زراعی آغاز شده، کمبود آفتکشها و کودهای مورد نیاز برای فصل آینده احساس میشود و با این کمبود، کشور سال آینده مجبور به واردات ۳۰ درصد گندم مورد نیاز خود خواهد شد که هزینه ارزی آن چندین برابر هزینه فعلی برای واردات سم و کود است.
در واکنش به این نگرانیها، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، در جلسهای با انجمن تأکید کرد که سازمان متبوعش پیگیریهای جدی برای تخصیص ارز انجام داده است و اعلام کرد که بر اساس رایزنیها با بانک مرکزی، پیشبینی میشود روند تخصیص ارز از هفته آینده آغاز شود و زمانبندی جدیدی برای مهلت ششماهه ثبت سفارش نیز صادر خواهد شد.
مریم جلیلیمقدم، فعالیت تأمینکنندگان را «جهاد اقتصادی» توصیف کرد و افزود: «آفتکشها کالای معمولی نیستند؛ اگر مبارزه با آفات انجام نشود، بر اساس اعلام فائو، ۳۵ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی از بین میرود.»
رئیس انجمن واردکنندگان همچنین از فرصت از دست رفته برای ورود سموم نسل جدید گلایه کرد و افزود: هم اکنون فقط ۸۵۰ مولکول آفتکش در ایران ثبت شده و ۹۰ درصد نیاز کشور با ۵۰ مولکول نخست تأمین میشود که نشاندهنده ضعف ساختاری است.
حسینی یزدی در پایان درخواست کرد که دولت مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی توانمند باز کند و تأکید نمود که صادرات یک محصول کشاورزی مانند گوجهفرنگی میتواند کل نیاز ارزی سم، کود و بذر کشور را تأمین کند.