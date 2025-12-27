مقامات آمریکایی اعلام کردند که بر اثر تیراندازی در ایالت کارولینای شمالی در شرق این کشور، ۲ افسر پلیس به شدت زخمی شدند و فرد مهاجم نیز کشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس اعلام کرد این حادثه حدود ساعت ۱۰:۴۷ صبح به وقت محلی روز جمعه در شهر مینت هیل رخ داد.

مأموران به دنبال گزارش تبادل حضانت فرزند در خارج از یک فروشگاه در جاده متیوز - مینت هیل، به محل اعزام شدند، اما مردی اسلحه کشید و باعث درگیری شد.

اداره پلیس مینت هیل اعلام کرد ۲ مأمور مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و حال آنهاه وخیم است.

مظنون نیز در جریان این درگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.