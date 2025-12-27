وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، با صدور پیامی، این مناسبت خجسته را به هموطنان مسیحی کشور، پیروان آن پیامبر بزرگ الهی و تمامی باورمندان به ارزش‌های والای انسانی تبریک و تهنیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صالحی‌امیری به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)، با حضور در کلیسای سنت ژوزف تهران، به‌همراه شارلی انویه‌تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، استاندار تهران و اسقف اعظم کاتولیک تهران، از این بنای مذهبی تاریخی بازدید و هم‌زمان پیامی به همین مناسبت صادر کرد.

صالحی‌امیری در این پیام با اشاره به جایگاه رفیع حضرت مسیح(ع) در سنت‌های توحیدی گفت: حضرت عیسی مسیح(ع) در منظومه ادیان الهی، شخصیتی الهام‌بخش و پیام‌آور صلح، محبت، کرامت انسانی و معنویت است و پیام او، دعوتی تاریخی و فرادینی به مهرورزی، همزیستی مسالمت‌آمیز، گفت‌وگو و احترام متقابل میان انسان‌ها به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ابعاد جهانی پیام مسیحیت افزود: این پیام، محدود به یک دین یا جغرافیا نیست، بلکه یادآور مسئولیت مشترک بشریت در پاسداشت شأن انسان، تقویت اخلاق، و تحکیم بنیان‌های انسانی جامعه جهانی است؛ مسئولیتی که در جهان پرچالش امروز، اهمیتی دوچندان یافته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از پیام خود، به پیشینه تمدنی ایران اشاره کرد و گفت: تمدن و فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، با اتکا بر خرد، معنویت و مدارا، نمونه‌ای روشن و ماندگار از همزیستی ادیان و احترام به تنوع فرهنگی و اعتقادی را به نمایش گذاشته و میراثی گران‌سنگ از تسامح، گفت‌وگو و همدلی برای نسل‌های امروز و فردا به یادگار نهاده است.

صالحی‌امیری با تبیین رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی افزود: این وزارتخانه، پاسداشت میراث معنوی و فرهنگیِ برخاسته از همزیستی ادیان را وظیفه‌ای ملی و تاریخی می‌داند و بر تقویت پیوندهای فرهنگی، گفت‌وگوی ادیان و تحکیم همبستگی اجتماعی در جامعه متکثر و چندفرهنگی ایران تأکید دارد؛ چرا که میراث‌فرهنگی، زبان مشترک ملت‌ها و بستری پایدار برای صلح و تفاهم میان انسان‌هاست.

وی ابراز امیدواری کرد: در پرتو آموزه‌های پیامبران الهی، به‌ویژه حضرت عیسی مسیح(ع)، سال پیش‌رو سرشار از صلح، عدالت، آرامش و دوستی باشد و جهان امروز بیش از پیش به سوی همدلی، عقلانیت و آینده‌ای انسانی‌تر گام بردارد.