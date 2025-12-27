نخست وزیر سودان گفت که دولت این کشور بازگشت نیرو‌های سازمان ملل متحد را به دلیل «تجارب منفی گذشته» نمی‌پذیرد و فقط بصورت مشروط با نظارت بین‌المللی موافق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کامل ادریس» پس از بازگشت از نیویورک در نشست خبری در فرودگاه پورتسودان گفت: سودان ابتکار صلحی ملی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که بیانگر استقلال تصمیم سودانی و هیبت دولت است.

وی با بیان اینکه «ما دعوت‌کننده به صلح هستیم نه جنگ، اما این درگیری به ملت سودان تحمیل شده است»، افزود: در گذشته حضور نیرو‌های سازمان ملل، آثار منفی داشته است و دولت سودان تکرار آن را نمی‌پذیرد، اما با نظارت بین‌المللیِ مشروط و مشخص برای حمایت از اجرای صلح مخالفتی ندارد.

نخست وزیر سودان افزود که سخنرانی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل حمایت مثبت از حاکمیت سودان را نشان داد و وجود دولت موازی را رد کرد.

ادریس دیدار‌های خود با دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و نمایندگان کشور‌ها را ثمربخش خواند و گفت: این دیدار‌ها فرصتی برای توضیح جنایات جنگی و نقض‌های گسترده حقوق بشر توسط نیرو‌های «پیشتیبانی سریع» بود.

وی وعده داد که مرحله آینده شاهد گام‌های عملی برای تحقق «صلح عادل و جامع» خواهد بود.

نخست وزیر سودان، ابتکار دولت این کشور که نخستین بار از زمان آغاز جنگ در آوریل ۲۰۲۳ ارائه شد را انتقال از موقعیت دریافت‌کننده به موقعیت ابتکار دانست و افزود که این ابتکار، نشان‌دهنده به رسمیت شناختن دولت مدنی سودان در سطح بین‌المللی است.

وی ابتکار دولت سودان را شامل «آتش‌بس کامل تحت نظارت مشترک سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب»، «عقب‌نشینی نیرو‌های پشتیبانی سریع از مناطق تحت کنترل»، «تجمیع نیرو‌های پشتیبانی سریع در اردوگاه‌های مشخص و ثبت و جمع‌آوری اطلاعات آنان و سپس خلع سلاح آنها تحت نظارت بین‌المللی»، «بازگشت آوارگان و پناهندگان به مناطق خود همراه با تضمین‌های بین‌المللی برای حفظ حقوق و آزادی‌ها» بیان کرد.

ادریس هشدار داد که هرگونه آتش‌بس بدون خلع سلاح و بدون تجمیع نیرو‌ها به تجدید جنگ خواهد انجامید.

در مقابل، نیرو‌های «پشتیبانی شریع» ابتکار دولت را رد کردند و آن را نسخه‌ای تضمین‌شده برای ادامه جنگ دانستند.

همزمان، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیت و فرمانده ارتش سودان به اریتره، عربستان، مصر و ترکیه سفر کرد.

وی در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، بر عمق روابط ۲ کشور تاکید کرد و حمایت‌های آنکارا از سودان را ستود.

وضعیت میدانی در دارفور

در غرب سودان، نیرو‌های مشترک جنبش‌های مسلح متحد ارتش نیز اعلام کردند که حملات «پشتیبانی سریع» به مناطق شمال دارفور را دفع کرده‌اند. این نیرو‌ها گفتند که «پشتیبانی سریع» به کشتار و آوارگی اجباری غیرنظامیان در مناطق ابوقمرة و اطراف آن ادامه می‌دهد.

بر اساس اعلام رسانه‌های عربی، ۲ سرباز چادی روز جمعه در حمله پهپادی نیرو‌های پشتیبانی سریع به شهر مرزی الطینه کشته شدند.

از مجموع ۱۸ ایالت سودان، نیرو‌های پشتیبانی سریع کنترل کامل پنج ایالت دارفور به جز بخش‌هایی از شمال دارفور که همچنان تحت کنترل ارتش است را در اختیار دارند.

ارتش سودان نیز بر ۱۳ ایالت دیگر از جمله خارطوم پایتخت این کشور تسلط دارد.