پخش زنده
امروز: -
دبیرکل سازمان ملل متحد حمله مرگبار به مسجدی در شهر حمص در مرکز سوریه را به شدت محکوم و تأکید کرد که حمله به غیرنظامیان و اماکن مذهبی غیرقابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد: آنتونیو گوترش خواستار شناسایی و پاسخگو شدن مسئولان این حمله شد.
گوترش گفت: حملات علیه غیرنظامیان و اماکن مذهبی غیرقابل قبول است. پاسخگویی ضروری است.
دبیرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: مقامات سوریه این حمله را محکوم کرده و بر تعهد خود به مبارزه با تروریسم تأکید کردهاند.
گوترش به خانوادههای قربانیان تسلیت گفته و با همه مجروحان ابراز همدردی و برای آنها آرزوی بهبودی سریع و کامل کرده است.