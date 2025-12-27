سازمان ملل حمله تروریستی در سوریه را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد حمله مرگبار به مسجدی در شهر حمص در مرکز سوریه را به شدت محکوم و تأکید کرد که حمله به غیرنظامیان و اماکن مذهبی غیرقابل قبول است.