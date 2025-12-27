پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: بارش باران امروز و فردا در مناطق مختلف فارس ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: بارش رحمت الهی از اواخر وقت دیشب در بخشهایی از مناطق غرب و جنوب غرب استان آغاز شده و بامداد امروز بسیاری از مناطق استان به ویژه مناطق مرکزی را در بر گرفته است.
وی افزود: عمده فعالیت این سامانه اواخر وقت امروز شنبه و فردا یکشنبه هفنتم دی است و تا اواسط روز دوشنبه هشتم دی فعال خواهد بود.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: در مناطق سردسیر شمال استان بارشها به صورت برف خواهد بود و در ارتفاعات مرکز استان هم انتظار بارش برف خواهیم داشت.
علیزاده اعلام کرد: با فعالیت این سامانه بارشی گاهی اوقات رعد و برق و وزش باد هم در مناطق شمالی و مرکزی فارس خواهیم داشت.
وی بیان داشت: بعد از عبور این سامانه بارشی دمای هوا کاهش مییابد و از سهشنبه شب کاهش دما را در بیشتر مناطق استان خواهیم داشت.