اصلاح نقاط حادثه خیز چلاو
بهسازی محور چلاو با اصلاح نقاط حادثه خیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در بازدید از محور چلاو گفت: بخش قابلتوجهی از تصادفات این مسیر منجر به فوت رانندگان میشود
حاجی پور افزود: بازدیدهای میدانی زیادی از چهار پیچ حادثهخیز منطقه چلاو و بررسیهای دقیقی از این محور انجام شده است
او ادامه داد: با توجه به شرایط ایمنی محور و مطالبات بهحق مردم منطقه، موضوع بهصورت جدی از طریق وزارتخانه پیگیری شد که در نهایت با دستور وزیر، اجرای روکش آسفالت و بهسازی محور چلاو در دستور کار قرار گرفته است
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام نقش بسزایی در کاهش سوانح جادهای و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت، گفت:در حوزه گازرسانی به منطقه چلاو نیز پیگیریهای لازم انجام شده و هماکنون شبکه اصلی گاز در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکار قرار دارد.
حاجیپور افزود: گازرسانی به منطقه با دو پیمانکار اجرا خواهد شد بهگونهای که یک پیمانکار مسیر شیخموسی تا فیلبند و پیمانکار دیگر مسیر فیلبند تا پاییندست منطقه چلاو را اجرا خواهد کرد تا این مطالبه دیرینه مردم منطقه محقق شود.
او ادامه داد: افزایش رفاه عمومی و ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی مردم مناطق چلاو بهشمار میرود و روند اجرای آنها با جدیت، با همراهی دستگاههای نظارتی و اجرایی پیگیری خواهد شد