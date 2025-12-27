

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در بازدید از محور چلاو گفت: بخش قابل‌توجهی از تصادفات این مسیر منجر به فوت رانندگان می‌شود

حاجی پور افزود: بازدید‌های میدانی زیادی از چهار پیچ حادثه‌خیز منطقه چلاو و بررسی‌های دقیقی از این محور انجام شده است





او ادامه داد: با توجه به شرایط ایمنی محور و مطالبات به‌حق مردم منطقه، موضوع به‌صورت جدی از طریق وزارتخانه پیگیری شد که در نهایت با دستور وزیر، اجرای روکش آسفالت و بهسازی محور چلاو در دستور کار قرار گرفته است

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام نقش بسزایی در کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت، گفت:در حوزه گازرسانی به منطقه چلاو نیز پیگیری‌های لازم انجام شده و هم‌اکنون شبکه اصلی گاز در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکار قرار دارد.





حاجی‌پور افزود: گازرسانی به منطقه با دو پیمانکار اجرا خواهد شد به‌گونه‌ای که یک پیمانکار مسیر شیخ‌موسی تا فیلبند و پیمانکار دیگر مسیر فیلبند تا پایین‌دست منطقه چلاو را اجرا خواهد کرد تا این مطالبه دیرینه مردم منطقه محقق شود.





او ادامه داد: افزایش رفاه عمومی و ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی مردم مناطق چلاو به‌شمار می‌رود و روند اجرای آنها با جدیت، با همراهی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی پیگیری خواهد شد