به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان در نخستین روز از هفته زمستانی با میانگین ۱۸۲ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و در ایستگاه‌های کردآباد با ۲۱۷ و احمدآباد با ۲۱۰ AQI برمدار بنفش آلودگی و وضعیت بسیار ناسالم است.

همچنین بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۱۸۸، انقلاب ۱۸۷، پارک زمزم با ۱۶۸، پروین با ۱۷۷، سپاهان شهر وخرازی ۱۸۳، دانشگاه صنعتی با ۱۸۲، فرشادی با ۱۸۴، فیض ۱۸۰، قهجاورستان با ۱۶۳، رودکی ۱۶۴، میرزاطاهر، ولدان ۱۷۸، زینبیه با ۱۷۰ و کاوه با ۱۸۰ AQI وشهر‌های خمینی شهرو کاشان با ۱۷۷، شاهین شهر با ۱۹۱ ومبارکه ۱۵۴ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

این درحالیست که شاخص کیفی هوا در شهر زرین شهر ۱۲۶ AQI و علوم پزشکی کاشان با ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است

همچنین هوای کلانشهر اصفهان در بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۴۴ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.

هواشناسی استان هم اعلام کرد از امشب سامانه ناپایدار به استان نفوذ می‌کند که فعالیت آن به تدریج افزایش ابر و بارش‌های برف و باران به ویژه در غرب و جنوب استان را به همراه دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.