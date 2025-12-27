

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، در نشست توجیهی و آموزشی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در چالوس با تأکید بر اهمیت ویژه انتخابات پیش‌رو، امنیت انتخابات را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان برشمرد و گفت: با توجه به تأکید استاندار مازندران، تمامی عوامل اجرایی، نظارتی و پشتیبان انتخابات باید با حساسیت و دقت مضاعف در مسیر برگزاری سالم و امن این رویداد مهم گام بردارند.

سیدامیر حسینی‌جو با اشاره به نقش محوری فرمانداران و بخشداران در فرآیند اجرای انتخابات افزود: مدیران حوزه‌های انتخابیه در خط مقدم برگزاری انتخابات قرار دارند و لازم است با نگاهی مسئولانه و دقیق، تمامی مراحل را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که حتی کوچک‌ترین خطا نیز رخ ندهد، چرا که هرگونه اشتباه می‌تواند پیامد‌های جدی به همراه داشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مازندران، برنامه‌ریزی برای مواجهه با شرایط مختلف را ضروری دانست و تصریح کرد: عوامل اجرایی باید سناریو‌های احتمالی، حتی شرایط پیچیده و پیش‌بینی‌نشده را طراحی و تمرین کنند تا در صورت بروز هرگونه چالش، آمادگی کامل وجود داشته باشد.

حسینی‌جو با بیان اینکه هرگونه قصور در روند برگزاری انتخابات قابل اغماض نیست، خاطرنشان کرد: در صورت ایجاد خلل در فرآیند انتخابات، برخورد قانونی با مسئولان مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی آموزش را یکی از ارکان اصلی موفقیت این دوره از انتخابات دانست و گفت: با توجه به الکترونیکی بودن کامل فرآیند رأی‌گیری، ارتقای سطح آموزش عوامل اجرایی اهمیت دوچندان دارد و استفاده از توان و ظرفیت نیرو‌های جوان و آشنا به امور نرم‌افزاری می‌تواند نقش مؤثری در اجرای دقیق انتخابات ایفا کند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت عمومی تأکید کرد و افزود: میزان مشارکت مردم در هر شهرستان به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی خواهد شد و برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد فضای پرشور و مشارکت حداکثری در دستور کار قرار دارد.

وی با دعوت از مردم برای انتخاب آگاهانه، تصریح کرد: رأی‌دهندگان باید با نگاهی واقع‌بینانه و به دور از تعصبات قومی و محلی، نامزد‌های اصلح را انتخاب کنند؛ چرا که تجربه نشان داده شورا‌هایی که بر اساس بررسی سوابق و توانمندی‌ها شکل گرفته‌اند، نقش بسزایی در توسعه و تحول شهر‌ها و روستا‌ها داشته‌اند.

حسینی‌جو افزود: انتخاب شورا‌های توانمند و دلسوز، زمینه‌ساز گزینش مدیران شهری کارآمد و دهیاران اثرگذار شده و این امر به بهبود مدیریت محلی و ارتقای کیفیت خدمات منجر می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تعامل با گروه‌های سیاسی، احزاب، تشکل‌های مردمی و به‌ویژه بانوان تأکید کرد و گفت: فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت گسترده‌تر در انتخابات کمک کند و لازم است بستر حضور مؤثر بانوان در این عرصه بیش از پیش فراهم شود.

در این نشست، فرمانداران، معاونان، بخشداران و دیگر عوامل اجرایی انتخابات از شهرستان‌های رامسر، تنکابن، عباس‌آباد، کلاردشت، چالوس و نوشهر حضور داشتند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.