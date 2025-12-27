پخش زنده
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر معارف اسلامی کشور امروز در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم که با حضور حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت الاسلام رستمی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار میشود، قرار است از ۶ پژوهشگر برتر معارف اسلامی کشور قدردانی شود.
همچنین در این مراسم از مهمترین طرح ملی نشان دانشگاه تهران (طرح افکار سنجی) رونمایی میشود. لزوم توجه به نتایج افکار سنجیها در پژوهشهای حوزه معارف اسلامی و به روزبودن پژوهشها متناسب با نیاز جامعه از اهداف برگزاری این مراسم است. همچنین از ۹ کتاب جدید در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی هم رونمایی خواهد شد.