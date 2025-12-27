به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران برتر سازمان حفاظت محیط‌زیست که در سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط‌زیست برگزار شد، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری در عرصه پژوهش و فناوری به‌عنوان اداره‌کل برتر سطح یک کشور انتخاب و معرفی شد.

محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، لوح تقدیر خود را از دست شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت کرد.