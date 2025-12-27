پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راههای فارس گفت: در حال حاضر بارش خفیف برف درجادههای منتهی به گردنه شول و تنگ ابوالحیات گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز مدیریت راههای فارس گفت: براساس اطلاعات دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای وگزارشهای اعلام شده از همکاران راهداری مستقر در مسیرها، در حال حاضر بارش خفیف برف درجادههای منتهی به گردنه شول، تنگ ابوالحیات گزارش شده است.
امین بنایی افزود: در جادههای شیراز، مرودشت، زرقان، ارسنجان، فیروزآباد، فراشبند، کازرون، کوه چنار، فسا، داراب، خفر، جهرم، استهبان، خرم بید بارش پراکنده باران و در مسیرهای منتهی به تنگ ابوالحیات و جاده جدید کازرون مه گرفتگی گزارش شده است.
وی بیان داشت: هیچ کدام از جادههای استان با فعالیت سامانه بارشی، مسدود یا بسته نیست و تردد در همه جادههای استان بصورت عادی و روان برقرار است.
فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت دیشب در فارس آغاز شده و بنا بر اعلام هواشناسی فارس تا دوشنبه نهم دی در استان ادامه دارد.