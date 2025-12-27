به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،اداره کل مدیریت بحران استان کرمان در اطلاعیه ای نسبت به ناپایداری های جوی هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده: بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر و وقوع رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود و تا سه‌شنبه در مناطق جنوب‌غربی ادامه دارد.

همچنین احتمال آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی سطح جاده‌ها به‌ویژه در مناطق کوهستانی و گردنه‌های سردسیر، کاهش دید افقی و اختلال در تردد، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، احتمال سقوط بنرها، تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها وجود دارد.