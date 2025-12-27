پخش زنده
سامانه بارشی از امروزدر برخی نقاط استان کرمان فعال می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،اداره کل مدیریت بحران استان کرمان در اطلاعیه ای نسبت به ناپایداری های جوی هشدار داد.
در این اطلاعیه آمده: بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر و وقوع رگبار و رعدوبرق بهویژه در نیمه جنوبی استان پیشبینی میشود و تا سهشنبه در مناطق جنوبغربی ادامه دارد.
همچنین احتمال آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها، احتمال طغیان رودخانهها، لغزندگی سطح جادهها بهویژه در مناطق کوهستانی و گردنههای سردسیر، کاهش دید افقی و اختلال در تردد، احتمال خسارت به سازههای موقت، احتمال سقوط بنرها، تابلوهای تبلیغاتی و داربستها وجود دارد.