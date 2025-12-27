به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار از طرح تشدید برخورد و جمع آوری اتباع بیگانه در شهرستان انار خبر داد.

فاطمی نژاد با اشاره به مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مراجع عالی امنیتی، شهرستان انار در زمره شهرستان‌های ممنوعه برای حضور اتباع بیگانه قرار دارد و به موجب این مصوبه، حضور هرگونه اتباع خارجی اعم از مجاز و غیر مجاز در سطح شهرستان غیر قانونی است.

وی افزود:در همین راستا با توجه به تحقیقات بعمل آمده همه مناطق تجمع افغان‌ها شناسایی گردیده ودستگیری اتباع در شهرستان انار با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی تشدید شده و به صورت مستمر در حال اجراست.

دادستان عمومی شهرستان انار با تأکید بر مسئولیت قانونی کارفرمایان تصریح کرد: هرگونه به کارگیری اتباع بیگانه توسط کارفرمایان، واحد‌های صنفی، کارگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: هرگونه همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با اتباع بیگانه از جمله اجاره یا واگذاری مسکن، در اختیار قرار دادن کارت بانکی، انجام معاملات خرید و فروش، واسطه گری یا ارائه خدمات مالی و شغلی، اقدامی غیر قانونی بوده و در صورت احراز تخلف، افراد خاطی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.