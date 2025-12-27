به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات تنیس مشهد گفت: این مسابقات با حضور ۸۴ تیم و ۱۶۸ ورزشکار از ۳۰ آذر ماه در مجموعه ورزشی ارشاد مشهد آغاز شد و جمعه شب به پایان رسید.

الیاس جوان ادامه داد: در این مسابقات، تیم امیرسینا صالح از تهران و ایمان حسینی از البرز، مقام نخست را کسب کرد، محمد کاظمی و آریا جعفر از تهران دوم شدند و تیم آریا روغنی و امیرمحمد جمشیدی با تیم کیارش سوری و سجاد زارعیان از تهران، مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

وی اضافه کرد: همچنین مسابقات بانوان نیز از ۲۳ تا ۲۸ آذرماه با حضور ۳۶ تیم و ۷۲ ورزشکار به میزبانی مشهد برگزار شد.

ورزش تنیس و پدل در عین شباهت، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند که شباهت آنها این است که هر دو ورزش راکتی هستند و بازیکن باید بین توپ، راکت و سایر اعضای بدن خود هماهنگی لازم را ایجاد کند.

تفاوت‌ها هم شامل این موارد است، یادگیری تنیس به زمان بیشتری نسبت پدل نیازمند است، زه راکت تنیس برای زدن ضربه با قدرت بالا است، اما در پدل، ضربات قدرت چندانی ندارند، اما باید کنترل شده باشند.

راکت تنیس دارای زه و مشبک و دسته آن بلندتر و از جنس فیبر کربن است، اما راکت پدل دسته کوتاه تری دارد، دور تا دور زمین پدل با فنس و شیشه احاطه شده است و اگر توپ به آن برخورد کند اوت محسوب نشده و بازی ادامه دارد.

تنیس به صورت انفرادی و تیمی بازی می‌شود، اما در بازی پدل فقط بازی به صورت Double است و چیزی به نام بازی (Single) تعریف نشده است.

همچنین توپ پدل نسبت به توپ تنیس سنگین‌تر است.