به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در ۹ ماه گذشته در بخش‌های مختلف مصرفی گاز در استان بیش از یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف شده است.

محمودی با اشاره به اینکه بخش نیروگاهی با مصرف ۶۵۱ میلیون مترمکعب بیشترین مصرف را داشته است افزود: پس از آن، بخش خانگی، تجاری و عمومی با مصرف حدود ۴۹۷ میلیون مترمکعب، فولاد با مصرف حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب و بخش سیمان با مصرف حدود ۸۵ میلیون مترمکعب بیشترین میزان مصرف را داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار مصرف ثبت شده استان از ابتدای سال تاپایان آذرماه در ۳۰ آذر ماه با مصرف حدود ۵ میلیون و ۸۷۰ هزار مترمکعب ثبت شده، گفت: این مقدار مصرف در بخش خانگی، تجاری و عمومی و بدون در نظرگرفتن مصارف نیروگاه ها، فولاد و سیمان بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی افزود: کمترین میزان گاز مصرفی نیز مربوط به بخش جایگاه‌های سوخت استان با مصرف حدود ۳۶ میلیون مترمکعب بوده است.

محمودی گفت: از مشترکان گاز طبیعی در استان تقاضا می‌کنیم تا با راهکار‌های ساده مصرف بهینه همچون پوشیدن لباس گرم در خانه، عایق بندی درب و پنجره ها، بستن دریچه کولر و خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های بلااستفاده علاوه بر کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه‌های سبد انرژی خانواده، یاری رسان شرکت گاز برای عبور از فصل سرد سال باشند.