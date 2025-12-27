به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت گفت: گروه سلامت فرهنگسرای محله سادات شهردوگنبدان ازشهرستان گچساران با برگزاری پانزدهمین اردوی پزشکی خود درمرکزخدمات جامع سلامت خیرساززنده یاد مهندس صادق بازپوربوستان به مردم شهربوستان وروستا‌های این بخش، خدمات رایگان پزشکی ارائه کردند.

فرناز شجاعی افزود: این گروه جهادی باحضور ۱۰ پزشک، شامل متخصصین قلب وعروق، داخلی، زنان، چشم پزشکی، گوش حلق وبینی، واطفال به مردم خدمت رسانی رایگان کردند.

وی ادامه داد: این گروه پزشکی اقداماتی نظیرخدمات دندانپزشکی، دارویی، مامایی، مشاوره تغذیه وروان، نوارقلب، به مراجعه کنندگان ارائه ودرکناراین خدمات برای کودکان، بازی وسرگرمی، کتاب خوانی وقصه گویی نیزانجام شد.

غلامرضا تاجگردون نماینده مردم شریف شهرستان‌های باشت وگچساران درمجلس شورای اسلامی، موسس فرهنگسرای محله سادات گچساران وسید امین پورالحسینی مدیرفرهنگسرای محله سادات است.