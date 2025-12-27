پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز، شنبه ششم دی ماه در آبادان با ۱۸۳، خرمشهر با ۱۹۰، شادگان با ۱۷۳، کارون با ۱۶۴، اهواز با ۱۶۱، ماهشهر با ۱۸۱، آغاجاری با ۱۶۱، ملاثانی با ۱۶۰، هویزه با ۱۵۲، سوسنگرد با ۱۵۹، شوشتر با ۱۶۱، دزفول با ۱۶۵ و بهبهان با ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم هوا در این شهرستانها است.
همچنین آلودگی هوا در شهرهای هفتکل با ۱۱۲، باغملک با ۱۲۸ و شوش ۱۴۷ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروههای حساس گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه شهرهای امیدیه، رامشیر، رامهرمز، مسجدسلیمان، ایذه، اندیکا و اندیمشک در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفتند.