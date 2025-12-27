تیم دو و میدانی دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند با کسب ۹ مدال رنگارنگ، عنوان نایب‌قهرمانی تیمی مسابقات منطقه ۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در مسابقات منطقه ۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مصطفی نیکخواه در مواد پرتاب نیزه و پرتاب دیسک و فرحان قیاسی در ماده پرش طول به مقام نخست دست یافتند.

همچنین ابوالفضل براقی در مواد ۱۱۰ متر با مانع و پرش طول موفق به کسب مقام دوم شد.

سیروس جهانبخشی در پرتاب نیزه، یزدان تاجیک در ماده ۱۰۰ متر و ابوالفضل عبداللهی در ماده ۲۰۰ متر نیز به مقام سوم رسیدند.

در بخش تیمی، تیم امدادی ۴×۱۰۰ متر دانشگاه بیرجند عنوان قهرمانی این ماده را از آن خود کرد.

مسابقات دو و میدانی منطقه ۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و تیم پسر دانشگاه بیرجند جواز حضور در هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان پسر کشور را کسب کرد.