مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: سکونتگاههای غیررسمی شهر بجنورد مکانهای پرخطری در زمان هنگام وقوع زمین لرزه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی گودرزی به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله، گفت: ۲۴ منطقه سکونتگاه غیررسمی در شهر بجنورد وجود دارد که قسمت اعظم ساختمانهای موجود در این منطقه متعلق به دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ هستند که بدون پروانه ساخته شده و تاب آوری لازم در برابر زلزلههای شدید را ندارند.
وی افزود: از جمعیت ۲۰۰ هزار نفری بجنورد ۳۰ درصد آن در این مناطق زندگی میکنند که تعداد افراد قابل توجهی است.
گودرزی در ادامه با اشاره به مقاوم سازی ۶۷ درصدی منازل مسکونی روستایی در این استان ادامه داد: میزان مقاوم سازی مسکنهای انجام شده در دو شهر کوچک و روستاهای شهرستان بجنورد به ۷۵ درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: توجه ویژه به مناطق بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی برای نوسازی و مقاوم سازی منازل در شهرهای خراسان شمالی از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است