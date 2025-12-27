پخش زنده
مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت رعایت انضباط مصرف گاز در فصل سرد سال، از بازرسان این شرکت خواست تا نظارت دقیقی بر دمای ارگانهای دولتی و خصوصی داشته باشند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان افزود: رعایت مصرف بهینه گاز نه تنها به نفع خود ارگانهاست بلکه به حفظ منابع طبیعی کشور و تأمین انرژی برای سایر مشترکین نیز کمک شایانی میکند.
وی افزود: در صورت شناسایی هرگونه تخلف یا رعایت نکردن انضباط مصرف از سوی ارگانها، قطع گاز بدون هیچ گونه ملاحظهای انجام خواهد شد.
این تصمیم در پی افزایش مصرف گاز و نگرانی از تأمین پایدار این منبع انرژی در شرایط فعلی اتخاذ شده است.
مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از تمامی ارگانها و نهادهای مربوطه خواست تا جدیتر به موضوع رعایت مصرف گاز توجه کرده و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.