مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت رعایت انضباط مصرف گاز در فصل سرد سال، از بازرسان این شرکت خواست تا نظارت دقیقی بر دمای ارگان‌های دولتی و خصوصی داشته باشند

هشدار مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری به ارگان‌های دولتی و خصوصی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان افزود: رعایت مصرف بهینه گاز نه تنها به نفع خود ارگان‌هاست بلکه به حفظ منابع طبیعی کشور و تأمین انرژی برای سایر مشترکین نیز کمک شایانی می‌کند.

وی افزود: در صورت شناسایی هرگونه تخلف یا رعایت نکردن انضباط مصرف از سوی ارگان‌ها، قطع گاز بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای انجام خواهد شد.

این تصمیم در پی افزایش مصرف گاز و نگرانی از تأمین پایدار این منبع انرژی در شرایط فعلی اتخاذ شده است.

مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از تمامی ارگان‌ها و نهاد‌های مربوطه خواست تا جدی‌تر به موضوع رعایت مصرف گاز توجه کرده و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.