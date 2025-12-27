تولید ۱۲ میلیون شاخه گل نرگس در خوسف
۱۲ میلیون شاخه گل نرگس از ۲۷ هکتار اراضی این شهرستان برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوسف گفت: هم اکنون ۲۷ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گل نرگس قرار دارد و بیش از ۳۰۰ بهرهبردار در این حوزه فعالیت میکنند که سالانه بیش از ۱۲ میلیون شاخه گل نرگس در خوسف تولید میشود.
خبیری افزود: این شهرستان یکی از قطبهای اصلی تولید این گل در کشور است و کشت گل نرگس علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری کشاورزی منطقه دارد.
وی گفت: برداشت این محصول از اواسط آبان ماه آغاز میشود و همچون زعفران، گل نرگس نیز دارای خواص دارویی و درمانی ارزشمندی است و در کاهش افسردگی، میگرن و سردرد مؤثر است و امروزه در کشورهای اروپایی بهویژه در حوزه رایحهدرمانی جایگاه ویژهای یافته است.