جوجهریزی بیش از ۳ میلیون قطعهای، آذرماه در مرغداریهای ساری بیسابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در آذرماه امسال ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه در مرغداریهای شهرستان رهاسازی شد؛ رقمی که یک رکورد بیسابقه در تاریخ جوجهریزی ماهانه شهرستان محسوب میشود.
سیداسماعیل علوی افزود: مجموع جوجهریزی در ۹ ماه نخست امسال به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه رسید و میانگین جوجهریزی ماهانه شهرستان ساری نیز حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بوده است که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و توان مدیریتی فعالان این بخش است.
وی با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: این افزایش تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی شهروندان و تثبیت قیمت کالاهای اساسی دارد که با توجه به اعیاد پیش رو، ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به عید نوروز، اقدامات لازم برای دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری همچنین به تلاش تولیدکنندگان محلی و حمایتهای مدیریت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: با بهرهگیری از فناوریهای نوین و مدیریت بهینه منابع، شهرستان ساری توانسته است به یک مرکز تأمین پایدار مرغ و تخممرغ تبدیل شود.
علوی خاطرنشان کرد: برنامههای توسعهای همچنان ادامه دارد و هدف نهایی، تأمین نیازهای داخلی به شکل پایدار و کمک به سایر مناطق کشور در مواقع ضروری است.