به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: هم اکنون کشتی ۶۶ هزار تُنی گندم نیز که اواخر آذر ماه در اسکله شماره ۱۴ پهلو گرفته، درحال تخلیه بار است.

حسین عباس‌نژاد افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ فروند کشتی حامل ۹۸۲ هزار و ۳۶۸ تُن گندم، روغن، برنج، کود، جو و ذرت وارد بندر شهید رجایی شده است.

بیشتر بخوانید؛ تخلیه و بارگیری بیش از ۷۵ هزار تن گندم در بندر شهید رجایی

وی افزود: در این مدت بیش‌ترین کالا‌های اساسی وارد شده به بندر شهید رجایی شامل ۱۰ فروند گندم و پنچ فروند کشتی روغن بوده است.