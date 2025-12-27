پخش زنده
فرماندار اسکو از پرداخت تسهیلات بدون بازپرداخت به مددجویان کمیته امداد امام خمینی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اسکو گفت: ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بازپرداخت به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان پرداخت می شود.
وی افزود: مددجویانی واجد شرایطی که برای نخستین بار طبق نقشه و پروانه بنیاد مسکن و تاییدیه دهیاریها به احداث ساختمان مسکونی اقدام کنند این وام تعلق می گیرد و علاوه بر آن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام کم بهره نیز دریافت خواهند کرد تا از این طریق به مقاوم سازی و یا احداث واحد مسکونی در روستاهای خود اقدام کنند.