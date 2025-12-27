به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اسکو گفت: ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بدون بازپرداخت به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان پرداخت می شود.

وی افزود: مددجویانی واجد شرایطی که برای نخستین بار طبق نقشه و پروانه بنیاد مسکن و تاییدیه دهیاری‌ها به احداث ساختمان مسکونی اقدام کنند این وام تعلق می گیرد و علاوه بر آن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام کم بهره نیز دریافت خواهند کرد تا از این طریق به مقاوم سازی و یا احداث واحد مسکونی در روستا‌های خود اقدام کنند.