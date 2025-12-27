پخش زنده
امروز: -
مصرف بنزین در خراسان رضوی از ابتدای امسال تا پایان آذر، حدود هشت درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: در این مدت، علاوه بر مصرف دو میلیارد لیتر بنزین در استان، دو میلیارد لیتر انواع سوخت از جمله نفت گاز، نفت سفید و سوخت هواپیما هم در استان به مصرف رسیده است.
علی اصغر اصغری با اشاره به فعالیت ۳۰۰ جایگاه عرضه سوخت بنزین و ۲۰۰ جایگاه عرضه سوخت سی. ان. جی در استان، از شهروندان خواست در راستای حمایت از محیط زیست و برخورداری از هوای پاک، با توجه به مقرون به صرفه بودن سوخت سیانجی، نسبت به استفاده از آن اهتمام ورزند.
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی، شهرستانهای مشهد، چناران، کلات، بینالود، فیروزه، نیشابور، فریمان، قوچان، تربتجام، تایباد، درگز و سرخس را زیر پوشش خدمات خود دارد و دیگر شهرستانهای خراسان رضوی زیر پوشش خدمات دو شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه تربتحیدریه و منطقه سبزوار هستند.