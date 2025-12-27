نفرات و تیم‌های راه‌یافته به نیمه‌نهایی رقابت‌های تنیس مسترز پیشکسوتان، با انجام دیدار‌های مراحل اصلی و یک چهارم نهایی مشخص شدند.

معرفی نفرات و تیم‌های راه‌یافته به نیمه‌نهایی تنیس مسترز پیشکسوتان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این مسابقات که در قالب تور جهانی World Tennis Masters Tour (MT۴۰۰) و با حضور برترین تنیسور‌های پیشکسوت کشور برگزار می‌شود.

در رقابت‌های برگزار شده نفرات راه‌یافته به نیمه‌نهایی انفرادی مردان مشخص شدند:

رده سنی ۳۰ سال:

مسعود الماسی، احمد شینواری

رده سنی ۳۵ سال:

محمدعلی حاجیعلی، رضا سیاه‌پوش

رده سنی ۴۰ سال:

محسن شرافتی، ساسان لطفی، مجتبی صدری، کامبیز رحمانیان

رده سنی ۴۵ سال:

مجید سربازی، فربد همت‌زاد، شروین رکوعی، مرتضی جعفر

رده سنی ۵۰ سال:

بابک حدیدی، محمد حسینی‌خواه، حسین باقرزاده‌ساری، حجت نصراللهی

نفرات راه‌یافته به نیمه‌نهایی انفرادی بانوان (رده سنی ۳۰ سال)

میترا ابراهیمی، کاملیا سلیمانی

تیم‌های راه‌یافته به نیمه‌نهایی دونفره مردان

رده سنی ۳۰ سال:

اشکان بزرگی و میثاق محب پور، محسن شرافتی و موسویان

حاجیعلی و مکی نسب، هادی برهانی جلودار و جمشید داداش پور آهنگر

رده سنی ۳۵ سال:

کامبیز رحمانیان، رضا سیاه‌پوش

هادی برهانی‌جلودار، جمشید داداش‌پورآهنگر

ساسان لطفی و مهدی مکی نسب، فروزان و نصرالهی

رده سنی ۴۰ سال:

مجتبی صدری، محسن شرافتی

افشین افلاطون، علیرضا رضایی

رضا فتوحی، بهزاد ناظر

کامبیز رحمانیان، امیر ذوقی

رده سنی ۴۵ سال:

افشین افلاطون، شروین رکوعی

نوید اعتمادی، نیما مقصودلو

بابک حدیدی، حجت نصراللهی

مازیار مشکاتی، مجید سربازی

رده سنی ۵۰ سال:

مهدی توجه و وثیقی مطلق، بابک حدیدی و شروین رکوعی

سرداوری این مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان نقره است و سمیرا قدسی مدیریت آن را بر عهده دار.

دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی و نهایی تنیس مسترز پیشکسوتان جام خلیج فارس در کیش برگزار خواهد شد.