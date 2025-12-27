پخش زنده
معاون اسناد هویتی ثبتاحوال چهارمحال و بختیاری از صدور الکترونیکی گواهیهای تعهد و وفات در بستر سامانه «هدی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم خدابخشی گفت: گواهی تعهد که بسیاری از شهروندان برای ارائه به دستگاههای اجتماعی یا در مواردی برای خروج از کشور به آن نیاز دارند، هماکنون بهصورت الکترونیکی و در بستری امن صادر میشود. این گواهی تنها از طریق سامانه هدی و با رمز اختصاصی در اختیار خود فرد قرار میگیرد و محرمانگی کامل آن حفظ میشود.
وی افزود: برخی افراد برای موضوعاتی مانند ازدواج مجدد نیاز به این گواهی دارند که اکنون بدون مراجعه حضوری و با حفظ حریم خصوصی، امکان دریافت آن فراهم شده است.
معاون ثبتاحوال استان همچنین از الکترونیکی شدن صدور گواهی وفات خبر داد و گفت: خانوادههایی که عزیزان خود را از دست میدهند، برای ارائه مدارک به دستگاههای مختلف نیازمند گواهی وفات هستند. این گواهی نیز از طریق سامانه هدی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر میشود.
خدابخشی درباره فرآیند ثبت عکس کارت هوشمند ملی هم گفت: عکس کارت هوشمند بهصورت زنده (لایو) و در حضور متقاضی گرفته میشود تا از هرگونه دستکاری جلوگیری شود. در دفاتری که مانیتور در اختیار متقاضی نیست، از عکاس خواستهایم چند تصویر تهیه کرده و به متقاضی نشان دهد تا تصویر مورد تأیید انتخاب و ارسال شود.