فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۷ دستگاه وسایط نقلیه موتوری و خودرویی قاچاق فاقد اسناد گمرکی و فاقد اصالت در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار سعید مطهریزاده گفت: در راستای مقابله با پدیده قاچاق و برخورد با وسایل نقلیه فاقد اصالت، مأموران پلیس موفق شدند در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۱۷ دستگاه انواع موتورسیکلت و خودرو قاچاق را شناسایی و کشف کنند.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی این کشفیات افزون بر ۲۸۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: موتورسیکلتهای قاچاق بهصورت غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد هرگونه اصالت و اسناد گمرکی هستند که تهدیدات جدی امنیتی، انتظامی و اجتماعی را بههمراه دارند.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: ایجاد ناامنی جانی و مالی برای شهروندان، افزایش تخلفات رانندگی، آلودگی صوتی و آثار منفی اقتصادی از جمله پیامدهای استفاده از وسایط نقلیه قاچاق است.
سردار مطهریزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.