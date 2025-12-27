پخش زنده
با بهره برداری از تاسیسات جدید آب شیرین کن جزیره بوموسی، تامین آب آشامیدنی این جزیره تا پایان سال به دو برابر افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: ظرفیت تولید آب شیرین این مجموعه روزانه هزار و ۵۰۰ متر مکعب است.
عبدالحمید حمزهپور افزود: هزینه ۱۵۰ میلیارد تومانی اجرای این طرح با مشارکت بخش خصوصی بصورت قرارداد خرید تضمینی آب تامین شده است.
شهرستان بوموسی شامل جزیرههای بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، فارور بزرگ و کوچک است.
جزیره بوموسی با ۱۲ کیلومتر مربع وسعت به عنوان مرکز این شهرستان در آبهای خلیج فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری بندرلنگه و ۵۷ کیلومتری شرق جزیره سیری واقع شده است.