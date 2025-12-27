به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل بهزیستی استان در بازدید از طرح های عمرانی کهگیلویه گفت: طرح ساختمان حمایتی اداره بهزیستی شهرستان کهگیلویه از سال هزار و چهارصد و دو آغاز به کار کرده است.

مهران کشاورز افزود: این ساختمان در سه طبقه با مساحت هزار و دویست و نه متر در حال احداث که قرار است تا سال هزار و چهارصد و پنج به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات تملک و دارایی‌ها در سال هزار و چهارصد و سه مبلغ چهار میلیارد آغاز شده و در سال هزار و چهارصد و چهار نه میلیارد و پا نصد میلیون تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برای این طرح تخصیص داده شده است.

کشاورز از اجرای بازارچه مرکز توان یابان بهزیستی به زودی در استان خبر داد و گفت: به زودی احداث بازارچه در شهرستان‌های کهگیلویه، بویراحمد و گچساران با تخصیص اعتبار هشت میلیارد تومان آغاز می شود.

وی در این سفر یک روزه ضمن بررسی روند فعالیت ورزشی دختر کاراته کای استان در دهدشت و مهیا کردن تجهیزات ورزشی برای این ورزشکار گفت: استاندار قول اهداء زمین به این خانم داده است و ما هم در خصوص ساخت مسکن چهارصد میلیون تومان کمک خواهیم کرد .

کشاورز به خانم زکی زاده وعده داد؛ تجهیزات ورزشی در اختیار ایشان قرار داده می شود و پنجاه میلیون تومان نیز به حساب ایشا واریز خواهد شد.

علی اصغر شکرایی زاده مدیر بهزیس ت ی شهرستان کهگیلویه هم در حاشیه این بازدید گفت: برای پایان رسیدن ساختمان مرکز حمایتی بهزیستی کهگیلویه نیازمند بیست میلیارد تومان اعتبار هستیم.

شکرایی زاده افزود: مرکز مددکاری و توانبخشی نیز در این ساختمان اداری پیش بینی شده است.