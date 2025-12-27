پخش زنده
خبرهایی از صف آرایی بانوان والیبالیست استان در لیگ برتر تا پذیرایی فوتسالیستهای گلبرگ تاکستان از نماینده اصفهان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم والیبال بانوان کلینیک فرهاد در هفته پنجم لیگ برتر به میهمان شهرداری تبریز است.
این بازی از ساعت ۱۴ امروز در سالن توانای تبریز برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده پنجم گروه یک لیگ برتر والیبال قرار دارد.
برتری والیبالیستهای مقدم مقابل نماینده مازندران
تیم والیبال مقدم قزوین در هفته دهم لیگ یک مقابل میهمان خود شوکاشور آمل با نتیجه۳-صفر به برتری رسید.
نماینده استان با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و در رده سوم گروه دو لیگ یک والیبال قرار گرفت.
پذیرایی فوتسالیستهای گلبرگ تاکستان از نماینده اصفهان
تیم گلبرگ تاکستان در هفته نهم لیگ برتر فوتسال به مصاف سپاهان اصفهان میرود.
این دیدار از ساعت ۱۱ فردا در سالن امام خمینی تاکستان برگزار میشود.
نماینده استان با ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بانوان قرار دارد.
شناخت تیمهای راه یافته به مرحله نهایی لیگ برتر تنیس روی میز کارگران کشور
نمایندگان باشگاهی استانهای تهران، قزوین، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمان به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کردند.
این رقابتها با حضور ۹ تیم به میزبانی قزوین برگزار شد.