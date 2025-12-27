به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل هواشناسی استان گفت: سامانه ناپایداری از یکشنبه تا صبح دوشنبه ۷ و ۸ دی در برخی نقاط استان فعالیت خواهد داشت.

علی کرمی افزود: به دنبال این سامانه بارشی که همه مناطق استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بارش برف و باران، رعد و برق، صاعقه، مه، کاهش دید، وزش شدید باد و کاهش دما بعد از بارش پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: لغزندگی و اختلال در تردد‌های شهری بین شهری و روستایی و احتمال مسدود شدن جاده‌های روستایی و گردنه‌های کوهستانی، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد سرد و نسبتاً شدید و کولاک برف در مناطق مرتفع از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه بارشی است.