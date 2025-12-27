در پی ورود سامانه جدید بارشی؛
هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از صدور هشدار نارنجی هواشناسی در این استان خبر داد.
علی کرمی افزود: به دنبال این سامانه بارشی که همه مناطق استان را تحت تاثیر قرار میدهد، بارش برف و باران، رعد و برق، صاعقه، مه، کاهش دید، وزش شدید باد و کاهش دما بعد از بارش پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: لغزندگی و اختلال در ترددهای شهری بین شهری و روستایی و احتمال مسدود شدن جادههای روستایی و گردنههای کوهستانی، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، بالا آمدن آب رودخانهها، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد سرد و نسبتاً شدید و کولاک برف در مناطق مرتفع از مهمترین مخاطرات این سامانه بارشی است.
کرمی اضافه کرد: پرهیز از سفرهای غیر ضروری به ویژه شبانه و مناطق سردسیر، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، توقف نکردن و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، اجتناب از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعت گردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها و همچنین دستگاههای خدمات رسان و اجرایی جهت برف روبی در جادهها و گردنههای برفگیر، تردد نکردن عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها توصیه میشود.