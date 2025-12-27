به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لنده گفت: تامین و توزیع اقلام و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم یکی از وظایف مهم جهاد کشاورزی است.

مختار مشهدی زاده افزود: با توجه به اینکه برنج مهم‌ترین کالای اساسی مصارف خانوار‌ها است، برای تنظم بازار و تامین برنج موردنیاز مردم شهرستان ۴ تن برنج هندی تهیه شده و با همکاری عاملان از امروز با نرخ دولتی بین خانوار‌ها در شهرستان لنده توزیع می‌شود.

مشهدی زاده اضافه کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای خرید برنج مورد نیاز خود حواله دریافت کنند.