ترکیبات گیاهی موجود در چای سبز به شل شدن رگهای خونی و کاهش التهاب کمک کرده و فشار خون را اندکی پایین میآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ چای سبز یکی از محبوبترین نوشیدنیها در جهان است و بهدلیل داشتن ترکیبات گیاهی مفید با سلامت قلب ارتباط دارد، پژوهشها نشان میدهند مصرف متعادل چای سبز به کاهش خفیف فشار خون کمک میکند، هرچند این اثر جایگزین داروهای کاهنده فشار خون نیست.
همچنین ترکیبات موجود در چای سبز میتواند التهاب و استرس اکسیداتیو را کاهش دهد. التهاب و استرس اکسیداتیو از عوامل شناختهشده در آشسیب به رگها و افزایش فشار خون هستند.
فشار خون، نیرویی است که خون به دیواره رگها وارد میکند. اگر این فشار برای مدت طولانی بالا بماند، خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و آسیب به اندامها افزایش مییابد.
یکی از دلایل فشار خون بالا، سفتی رگهای خونی است. چای سبز حاوی آنتیاکسیدانهایی به نام کاتچینها است که میتوانند به شل شدن رگها کمک کنند. این موضوع موجب بهبود جریان خون و در برخی افراد، کاهش فشار خون میشود.
یک مرور علمی در سال ۲۰۲۵ نشان داد مکملهای چای سبز میتوانند باعث کاهشهای کوچک، اما معنادار فشار خون شوند و مطالعهای دیگر هم نشان داد؛ افراد مبتلا به فشار خون بالا که چای سبزمینوشند، خطر مرگومیر قلبی بیشتری نسبت به دیگران ندارند، اما هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز است.
متخصصان تأکید میکنند: زیاده روی در نوشیدن چای سبز موجب عوارضی ازجمله ختلال در جذب آهن شود و در دوزهای بالا هم چای سبز ممکن است با داروهای فشار خون، برخی داروهای شیمیدرمانی، داروهای کاهنده کلسترول و آنتیبیوتیکها تداخل داشته باشد.
برای بیشتر بزرگسالان سالم، نوشیدن چند فنجان چای سبز در روز بیخطر است و میتواند به سلامت قلب کمک کند، اما زنان باردار، افراد با کمبود آهن و افراد حساس به کافئین بهتر است مصرف خود را محدود کنند.