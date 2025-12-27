پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بیلهسوار از توقیف خودرو حامل ۲ تن آرد یارانهای قاچاق توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ «جواد آقامحمدی» فرمانده انتظامی شهرستان بیلهسوار اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر انتقال محموله آرد خارج از شبکه توزیع با استفاده از یک دستگاه وانت نیسان در بخش جعفرآباد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی بخش جعفرآباد با انجام بررسیهای تخصصی و تحقیقات میدانی، از صحت گزارشهای دریافتی اطمینال حاصل و پس از هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و توقیف وانت نیسان شده، که در بازرسی از خودرو ۲ تن آرد یارانهای فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بیلهسوار گفت: در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.