مدیر مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت، گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های نیروی انسانی کشور در حوزه فضا، سه دانشگاه برتر کشور، علم و صنعت، شریف و امیرکبیر، از سال ۱۳۸۴ مأموریت ویژه‌ای برای تربیت کادر مجرب و متخصص در این عرصه راهبردی دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین بلندی مدیر مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت در مصاحبه با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، به سوابق دانشگاه در حوزه فضا اشاره کرد و گفت: فعالیت‌ها از سال ۱۳۶۸ آغاز شده و در بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، تعاملات بین‌المللی، از جمله طراحی ماهواره «مصباح» (که پرتاب نشد) در دستور کار بوده است.

وی افزود که پس از سال ۱۳۸۴، تمرکز بر تربیت نیروی انسانی متخصص قرار گرفت. در این راستا، سه دانشگاه (علم و صنعت، شریف و امیرکبیر) مأموریت یافتند تا در راستای تربیت کادر مجرب در حوزه فضا فعالیت کنند.