مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت:زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر، صبح امروز بخش‌هایی از غرب استان کرمانشاه را لرزاندکه خسارتی در پی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت :بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در ساعت ۰۶:۳۳:۲۵ صبح روز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ به وقت محلی، در حوالی شهرستان سرپل‌ذهاب به وقوع پیوست.

بنا بر گزارش فرماندار این شهرستان، هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشته است.

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، کانون این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۳۴.۴۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۵.۷۱ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.