به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخش تیمی این رقابت ها، دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، قم و اراک در ماده استاندارد مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در ماده برق آسا محمدحسین قنبرعلی فرزاد و محمدمهدی محمدی از دانشگاه بوعلی سینا و علی غیوری فر از دانشگاه بوئین زهرا و در ماده سریع علی غیوری فر از دانشگاه بوئین زهرا، محمدمهدی محمدی از دانشگاه بوعلی سینا و آرش احدی تبار از دانشگاه صنعتی همدان اول تا سوم شدند.

این رقابت ها، با حضور ۴۰ شطرنج باز در ۱۱ تیم از دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور به مدت ۳ روز در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.