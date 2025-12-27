پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا سه شنبه نهم دی، نفوذ و فعالیت سامانهای بارشی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بتدریج افزایش ابر در آسمان استان پیش بینی میشود و در پارهای نقاط غربی و شمالی استان سواحل غربی و جزایر کیش و لاوان، رگبار پراکنده باران گاه رعد و برق پیش بینی میشود و برروی خلیج فارس، افزایش باد لحظهای محتمل خواهد بود.
او افزود: فردا بویژه بعدازظهر و شب، علاوه بر نیمه غربی استان در تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی و مرکزی استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تند باد لحظهای پیش بینی میشود و دریا نیز با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.
حمزه نژاد، گفت: روز دوشنبه با تقویت سامانه بارشی، بارشها در سطح استان از مقادیر بیشتری برخوردار خواهد شد و سبب آبگرفتگی معابرعمومی، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در ترددهای دریایی و هوایی در سطح استان نیز میشود.
او افزود: با احتمال تغییر در الگوهای هواشناسی، تمرکز بارش این سامانه در روز دوشنبه، در جزایر کیش و لاوان، سواحل استان، تنگه هرمز و مناطق غربی، شرقی و مرکزی استان پیش بینی میشود و دریا نسبتاً مواج خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و از ترددهای غیر ضرور جادهای و روستایی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: روز سه شنبه با خروج سامانه بارشی از استان، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی، مواج خواهد شد و این ناپایداری دریایی تا پایان روز چهارشنبه دهم دی، تداوم خواهد داشت و لازم است تمهیدات لازم در بنادر جنوب کشور در نظر گرفته شود.
او افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا، افزایش رطوبت نسبی هوا و افزایش دمای کمینه، در روز دوشنبه کاهش دمای بیشینه و از روز سه شنبه تا پایان هفته، کاهش دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.