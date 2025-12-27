به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره کاهش ۲۲ درصدی مصرف گاز مایع در ۳ ماهه پاییز امسال در منطقه اهواز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: این میزان کاهش ناشی از اجرای طرح توزیع الکترونیک گازمایع، کنترل و نظارت منطقه و نصب انشعابات جدید گاز طبیعی در سطح منطقه بوده است.

وی با اشاره به توزیع الکترونیک گاز مایع در منطقه و در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین تحقق حقوق شهروندی، افزود: درحال حاضر ۱۴ باب تاسیسات گاز مایع در سطح منطقه اهواز فعالیت دارند.

ایدون بیان کرد: مصرف‌کنندگان و سایر اصناف تولیدی، کشاورزی و... که دارای مجوز فعالیت از سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر ادارات بوده و واجد شرایط دریافت سوخت گاز مایع هستند می‌توانند در سامانه درخواست فرآوده‌های نفتی http://newtejaratasan.niopdc.ir جهت دریافت سهمیه ثبت نام کنند.