به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، در راستای تعاملات فرهنگی ایران و پاکستان، خانم عماره افشین؛ از خطاطان برجسته پاکستانی در حرم مطهر رضوی، آیاتی از قرآن کریم را کتابت کرد.

این قرآن متبرک به آب زمزم است و بخشی از آن با طلا و نقره زینت می‌شود و پس از تکمیل به آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.

خانم عماره افشین تاکنون سه نسخه قرآن کریم را در اماکن مقدس اسلام کتابت و اهدا کرده است؛ نخستین قرآن در مسجدالحرام، دومین در مسجدالنبی (ص) و سومین با استفاده از طلا و نقره کتابت شده که قرار است به مسجدالاقصی اهدا شود.

وی اکنون مشغول نگارش چهارمین قرآن خود است؛ اثری بزرگ‌تر و متفاوت که بخشی از آن در مشهد مقدس و در جوار بارگاه امام رضا (ع) کتابت شد.

این بانوی هنرمند در جریان سفر به مشهد علاوه بر کتابت قرآن، دو اثر هنری تازه نیز خلق کرد: تابلوی «کلمه طیبه» که با آب زمزم کتابت شد و قرار است معاون بین الملل آستان قدس آن را به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم کند و تابلوی «درِ طلای کعبه» به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.

خانم عماره افشین حضور در مشهد را یکی از عمیق‌ترین تجربه‌های معنوی زندگی خود دانست و تأکید کرد که آرامش و میهمان‌نوازی مردم این شهر برای او فراموش‌نشدنی است.

وی علاوه بر خلق آثار هنری، سال‌ها به آموزش خوشنویسی در پاکستان پرداخته و تاکنون بیش از ۳ هزار کلاس آموزشی برگزار کرده و صد‌ها هنرجو را با هنر کتابت قرآن آشنا کرده است.