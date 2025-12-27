پخش زنده
معاون استاندار در جلسه هم اندیشی اتاق اصناف خراسان شمالی در شیروان گفت: همدلی و تعامل بخش دولتی و خصوصی، کلیدحل چالشهای اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معموری در این نشست با قدردانی از نقش مؤثر اصناف در تنظیمِ بازار و پایداری چرخه تأمین و توزیع کالا، بر عزم جدی استانداری برای حمایت هدفمند و پیگیری مطالبات این قشر تأکید کرد.
جلسه هماندیشی و بررسی مسائل و چالشهای اتاقهای اصناف شهرستانهای استان، با حضور محمودرضا معموری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرماندار شیروان، جمعی از مدیرانکل دستگاههای اجرایی استان، رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها، نمایندگان صنوف و اصحاب رسانه، در محل فرمانداری شیروان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این نشست با قدردانی از نقش مؤثر اصناف در تنظیم بازار و پایداری چرخه تأمین و توزیع کالا، بر عزم جدی استانداری برای حمایت هدفمند و پیگیری مطالبات این قشر تأکید کرد.
وی افزود: پیگیری و تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی، حمایت از نانوایان، ساماندهی فعالیت فروشگاههای زنجیرهای، مقابله هوشمند و هدفمند با قاچاق کالا و تقویت نظام خودنظارتی در اصناف، از محورهای اصلی برنامههای این معاونت به شمار میرود.
در ادامه، فرماندار شیروان با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، خواستار تسریع و همراهی دستگاههای اجرایی در فرآیند جانمایی و احداث «شهرک صنفی» شد و این اقدام را گامی مؤثر در کاهش مشکلات زیستمحیطی، بهبود سیما و نظم شهری و ایجاد تعادل در بازار اجاره واحدهای تجاری دانست.
وی همچنین با اشاره به نوسانات قیمت نهادههای دامی، بر لزوم تصمیمگیری سریع، هماهنگ و تأمین بهموقع این نهادهها تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه تأخیر در این زمینه میتواند به افزایش بیرویه قیمت محصولات نهایی نظیر گوشت و لبنیات و در نهایت فشار مضاعف بر مصرفکنندگان منجر شود.