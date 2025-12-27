سرپرست اداره آموزش و پرورش دزفول گفت: آموزش و پرورش دزفول با حدود ۹۰ هزار دانش آموز، ۶ هزار معلم و ۶ هزار بازنشسته نیاز به تبدیل به ۲ تا سه ناحیه است که این موضوع در دستور کار است.

ضرورت تقسیم آموزش و پرورش دزفول به ۲ تا سه ناحیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عظیم سرافراز بیان کرد: آموزش و پرورش صنفی و سیاسی نیست و همه باید برای اعتلای تعلیم و تربیت دانش آموزان به کمک آموزش و پرورش بیایند.

وی با بیان اینکه بهره گیری از خیران آموزشی برای آموزش رایگان به دانش آموزان مستعد و نیازمند در دزفول در دستور کار است گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان نیازمند این شهرستان با ارزیابی انجام شده نیازمند کمک و حمایت هستند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش دزفول با اشاره به هفتم دی سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی گفت: بیشتر افراد بازمانده از تحصیل در دزفول کمتر از ۲۰ سال سن دارند که جذب این افراد به سیستم آموزشی در دستور کار است.

وی گفت: مرکز آموزش سواد آموزی فعال در ندامتگاه دزفول طی چندین سال اخیر همواره رتبه نخست سوادآموزی در کشور را دارد.

سرافراز با بیان اینکه «آموزش» و «پرورش» ۲ بال مکمل هم هستند، افزود: محوریت قرار گرفتن نماز و قرآن، تقویت و توسعه دارالقرآن و هم ایجاد کانون‌های فرهنگی و ورزشی به عنوان اولویت در دستور کار است.

سرپرست اداره آموزش و پرورش دزفول، مشارکت دستگاه‌ها در برگزاری سالم، ایمن و باآرامش امتحانات را ضروری دانست افزود: رتبه دزفول از نظر میانگین معدل کتبی مناسب نیست.

وی با توصیه به خانواده‌ها برای ایجاد آرامش در خانه به ویژه در روز‌های امتحانات پایان ترم را مورد تاکید قرار داد و گفت: سلامت دانش آموزان با توجه به شیوع آنفولانزا و در پیش بودن امتحانات باید مورد توجه خانواده‌ها باشد.

شهرستان دزفول با بیش از ۸۵ هزار دانش‌آموز، ۵۰۰ مدرسه، ۲۸۵ فضای دولتی و بیش از ۱۰۰ مدرسه غیردولتی و حدود ۶ هزار معلم و کارمند در آموزش و پرورش دارد.