گزارشی از تحقق نیافتن کامل اهداف بودجه در ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌ها

بر اساس گزارش نظارتی دیوان محاسبات کشور ۵۴۵ دستگاه اجرایی در ارسال برنامه عملیاتی و جذب به‌موقع اعتبارات جهت ارتقای امنیت شبکه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های اجرایی اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.