گزارشی از تحقق نیافتن کامل اهداف بودجه در ارتقای امنیت سایبری دستگاهها
بر اساس گزارش نظارتی دیوان محاسبات کشور ۵۴۵ دستگاه اجرایی در ارسال برنامه عملیاتی و جذب بهموقع اعتبارات جهت ارتقای امنیت شبکه، زیرساختها و سامانههای اجرایی اقدام مؤثری انجام ندادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، علیرغم ابلاغ چارچوبهای اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۴۰۳، ۵۴۵ دستگاه اجرایی در ارسال برنامه عملیاتی و جذب بهموقع اعتبارات تکلیفی اقدام مؤثری انجام ندادهاند که این ترک فعل منجر به انتقال بخشی از اعتبارات مربوطه به سال بعد و عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار در ارتقای امنیت شبکه، زیرساختها و سامانههای اجرایی و پیشگیری مؤثر از حوادث سایبری شده است. رسیدگی به ترک فعل دستگاهها و سازمانهای متولی اجرای این حکم قانونی در دستور کار نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار دارد.