پخش زنده
امروز: -
بعثت کرمانشاه ساعت ۱۵ امروز شنبه ششم دی در ورزشگاه تختی شهر جم به مصاف تیم پارس جنوبی میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در چهارچوب مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور جام آزادگان و از هفته هفدهم این رقابتها ساعت ۱۵ امروز شنبه ششم دی دو تیم پارس جنوبی و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه تختی شهر جم به مصاف هم میروند
بعثت که تا پایان هفته شانزدهم با انجام ۱۶ بازی و کسب ۱۹ امتیاز در رده نهم جدول ردهبندی قرار گرفتهاست.
پیروزی در این دیدار میتواند جایگاه بعثت را در جدول بهبود بخشیده و آنها را به نیمه بالای جدول نزدیکتر کند.
تیم پارس جنوبی جم ، وضعیت بهتری در جدول داردو با ۲۳ امتیاز در رتبه پنجم قرار دارند
مصاف دو تیم در ورزشگاه تختی جم، نبردی برای کسب ۳ امتیاز حیاتی در هفته پایانی نیمفصل اول خواهد بود.