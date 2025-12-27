به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه مسمومیت احتمالی با گاز منواکسید کربن ظهر جمعه در یک منزل مسکونی در خیابان‌ فاطمی گلبهار رخ داد که منجر به مسمومیت پنج عضو یک خانواده شد.

محمد علیشاهی افزود: تمامی حادثه دیدگان توسط آمبولانس به بیمارستان شفا در گلبهار منتقل و پس از درمان مرخص شدند.

وی انسداد دودکش در پشت بام را علت این حادثه اعلام و اضافه کرد: رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، خودداری از به‌کارگیری اجاق‌های پخت‌وپز به‌عنوان وسیله گرمایشی و اطمینان از باز بودن و مسدود نبودن دودکش‌ها، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است.